Lesezeit: 3 min

Teilen article_share:article

Die Spendenbereitschaft in Deutschland ist 2024 gesunken, trotz eines hohen Spendenvolumens von 12,5 Milliarden Euro. Der Rückgang betrifft vor allem die Zahl der Spender, während die durchschnittliche Spendenhöhe und -quote konstant bleibt. Welche Faktoren beeinflussen das Spendenverhalten in Deutschland? Eine Analyse.

Die Spendenbereitschaft in Deutschland bleibt trotz eines Rückgangs bei der Zahl der Spender hoch. (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden: Warum die Zahl der Spender in Deutschland trotz stabiler Spendenhöhe sinkt

Wie das Einkommen die Spendenbereitschaft in Deutschland beeinflusst

Welche Rolle Vertrauen für das Spendenverhalten in Deutschland spielt 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

6 Monate Zugriff für nur 1,00 EUR/Monat ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel