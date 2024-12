Lesezeit: 4 min

Fünf Menschen sind tot, 200 verletzt: Nach der folgenschweren Fahrt mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg stellt sich die Frage, ob Behörden die Tat hätten verhindern können.

Feuerwehrmänner der Magdeburger Feuerwehr stehen vor der Johanniskirche. Am Mittag findet dort eine Mahnwache statt. Am 20. Dezember 2024 ist auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Es gab mehrere Tote und 200 Verletzte. (Foto: dpa)

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert