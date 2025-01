Lesezeit: 2 min

Schon wieder Weihnachten, Silvester, neues Jahr? Viele Menschen schauen zum Jahreswechsel ungläubig auf den Kalender. Dass die Monate gefühlt nur so verfliegen, hat einen Grund, sagt ein Zeit-Forscher.

Zeit fliegt, heißt es. Vor allem gilt: Time flies when you are having fun! (Foto: dpa)

Foto: Sebastian Kahnert