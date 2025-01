Lesezeit: 2 min

Teilen article_share:article

Im Jahr 2024 sind mehr Menschen durch Schusswaffengebrauch der Polizei ums Leben gekommen als in den letzten 25 Jahren. Eine Analyse der Polizeiberichte zeigt, dass 22 Menschen bundesweit starben. Die tödlichen Schüsse fielen oft in brenzligen Situationen, in denen psychische Ausnahmesituationen eine Rolle spielten.

Im Jahr 2024 gab es einen Anstieg der tödlichen Schüsse durch die Polizei in Deutschland. (Foto: dpa) Foto: Swen Pförtner

Im Folgenden: Warum es 2024 mehr tödliche Schüsse durch die Polizei gab

Welche Faktoren zu den tödlichen Polizeieinsätzen in Deutschland führten

Welche psychischen Belastungen die Opfer vor den Polizeieinsätzen hatten 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Hier für nur 1,99 EUR/Monat weiterlesen ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel