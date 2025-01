Rheinmetall-Aktie klettert: Trumps Forderung treibt Rüstungsaktien an

Lesezeit: 1 min

Die Rheinmetall-Aktie ist im frühen Mittwochshandel kräftig gestiegen - und auch andere Rüstungsaktien legten zu. Der Grund für die Kursgewinne ist die Forderung des künftigen US-Präsidenten Donald Trumps nach viel höheren Rüstungsausgaben.

