Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Abwärtsspirale. Die Bundesregierung rechnet für 2025 lediglich mit einem Wirtschaftswachstum in Deutschland von 1,1 Prozent, ein echter Wirtschaftsaufschwung ist aktuell nicht in Sicht. Doch laut einer aktuellen Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung ließe sich die deutsche Wirtschaft mit einigen Maßnahmen nachhaltig beleben.

Containerterminal im Hamburger Hafenbecken: Mit einigen Maßnahmen ist ein Wirtschaftsaufschwung in Deutschland möglich (Foto: dpa). Foto: Daniel Reinhardt

Im Folgenden: Wie eine Investitionsoffensive den Wirtschaftsaufschwung in Deutschland vorantreiben könnte

Warum ein gedeckelter Strompreis Unternehmen und Haushalte entlasten soll

Wie strategische EU-Industriepolitik den Wirtschaftsaufschwung klimafreundlich gestaltet

