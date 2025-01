Politik

Bundestagswahl: Sahra Wagenknecht und das BSW fordern Kurswechsel in der deutschen Politik

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) fordert einen radikalen Kurswechsel in der deutschen Politik. Mit scharfer Kritik an den Russland-Sanktionen, einer Ablehnung von Wettrüsten und einer klaren Friedensbotschaft will Wagenknecht bei der kommenden Bundestagswahl punkten.