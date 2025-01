Lesezeit: 1 min

Volkswagen investiert weiter in Wind- und Solarstrom trotz schwächelnder E-Auto-Nachfrage. Bis 2025 sollen insgesamt 40 Millionen Euro in neue Wind- und Solarparks in Europa investiert werden. Der Konzern setzt auf erneuerbare Energien, um den konventionellen Strom seiner VW-E-Autos auszugleichen.

Volkswagen hält am Geschäft mit Solar- und Windparks fest. (Foto:dpa) Foto: hrui

Im Folgenden: Wie VW in Wind- und Solarstrom investiert, trotz gesunkener E-Auto-Nachfrage.

Weshalb Volkswagen den Ausbau regenerativer Energien plant.

