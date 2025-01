Lesezeit: 1 min

Die Bierbrauerei Veltins kann nicht nur ihren Absatz steigern - die Sauerländer produzieren so viel Bier wie noch nie. Eine erstaunliche Entwicklung in einem schwierigen Marktumfeld, in dem Konkurrenten wie Krombacher mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen haben.

Die Sauerländer Bierbrauerei Veltins trotzt dem rückläufigen Markttrend. (Foto: dpa) Foto: David Inderlied

Im Folgenden: Warum Veltins trotz rückläufigem Markttrend so viel Bier wie noch nie verkauft

Was das Geheimrezept der Sauerländer Brauerei ist.

Wie es für die Bier-Konkurrenten wie Krombacher wirtschaftlich läuft. 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.