Politik

"Das Maß ist endgültig voll": Merz will nach Aschaffenburg Asyl-Kehrtwende

Nach dem tödlichen Angriff auf eine Kita-Gruppe in Aschaffenburg verlangt der CDU-Chef fundamentale Änderungen in der Migrationspolitik. Der Kanzlerkandidat der Union will strikte Zurückweisungen an der Grenze und notfalls Abschiebehaft. Merz knüpft die Asyl-Kehrtwende als Bedingung für einen künftigen Koalitionspartner.