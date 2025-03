Technologie

Anzeige Kühlverpackungen der Zukunft: Cooled Solutions setzt auf Nachhaltigkeit und Innovation

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und effiziente Kühlung eine immer größere Rolle spielen, sind innovative Kühlverpackungen zu einem entscheidenden Faktor für viele Branchen geworden. Ob in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie – temperaturempfindliche Produkte müssen zuverlässig gekühlt transportiert werden, ohne dabei die Umwelt unnötig zu belasten.