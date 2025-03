Panorama

Preiskrise bei Döner und Burger - Rindfleisch wird knapper und teurer

Tierschutz, Bürokratie, Fachkräftemangel und EU-Agrarpolitik führen zu einem knapperen Angebot an Rindfleisch in Deutschland. Sowohl Döner als auch Hamburger sind in den vergangenen drei Jahren sehr viel teurer geworden. Kostet der Döner bald über zehn Euro? Wie die Klimaschutzpolitik das Höfesterben im Geldbeutel spürbar macht.