Bitcoin-Kurs fällt deutlich unter 80.000-Dollar-Grenze

Bitcoin-Münzen: Zum Start in die neue Handelswoche ist der Bitcoin-Kurs weiter abgerutscht (Foto: dpa). Foto: Hannes P Albert

Bitcoin-Kurs aktuell unter Druck

Gegen 7 Uhr am Montag lag der Bitcoin-Kurst nur noch bei rund 77.000 Dollar, was die jüngsten Verluste bei der wichtigsten Kryptowährung zusätzlich verschärfte. Noch vor der Zoll-Ankündigung durch US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend hatte der Bitcoin-Preis bei etwa 87.000 Dollar gelegen.