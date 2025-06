Nvidia-Aktie mit Rekordhoch: Geht die Aufwärtsrally weiter?

Nvidia-Aktie: KI-Boom befeuert den Aktienkurs – Kurspotenzial bis 250 Dollar

Die Nvidia-Aktie hat am Donnerstag ein neues Rekordhoch erreicht. Der Aktienkurs kletterte im Tagesverlauf kräftig nach oben auf 156,72 US-Dollar je Anteilsschein – das bisherige Nvidia-Allzeithoch von Anfang Januar (149,43 Dollar) hatte das Papier bereits am Mittwoch geknackt und inzwischen deutlich übertroffen. Die Nvidia-Aktie profitiert dabei vom anhaltenden Boom rund um künstliche Intelligenz (KI). Seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen Ende Mai ist der Nvidia-Aktienkurs um mehr als 15 Prozent gestiegen – ein Vielfaches des vergleichbaren Anstiegs des US-Leitindex S&P 500, der im selben Zeitraum lediglich rund 3,4 Prozent zulegen konnte.

Laut Analyst Ananda Baruah von Loop Capital könnte die Rallye jedoch noch lange nicht am Ende sein. Er erhöhte am Mittwoch das Kursziel für die Nvidia-Aktie auf 250 US-Dollar – der bislang höchste bekannte Analystenwert für das Papier. Baruah sieht in Nvidia faktisch ein Monopol für Schlüsseltechnologien im KI-Sektor, das dem Konzern Preissetzungsmacht und enorme Margenvorteile verschaffe. Der Markt für spezialisierte KI-Chips werde sich bis 2028 auf zwei Billionen Dollar mehr als verdoppeln, so die Prognose. Die Marktkapitalisierung von Nvidia liegt derzeit bei 3,6 Billionen Dollar – Analysten sehen bei Erreichen des Kursziels einen Wert von bis zu sechs Billionen Dollar in Reichweite.

Trumps Zollpolitik bremste die Nvidia-Kursentwicklung zwischenzeitlich

Die Entwicklung der Nvidia-Aktie verlief zuletzt jedoch alles andere als geradlinig. Im Zuge des wieder aufgeflammten Handelsstreits zwischen den USA und China gerieten die Papiere unter Druck. Im Januar sackte die Aktie nach der Vorstellung eines günstigen KI-Modells des chinesischen Start-ups DeepSeek spürbar ab. Im April folgte ein weiterer Rückschlag: US-Präsident Donald Trump verhängte Exportverbote für spezialisierte Nvidia-Chips wie den H20 für den chinesischen Markt. Allein im ersten Quartal führte dies zu Umsatzverlusten von 2,5 Milliarden Dollar, im laufenden Quartal drohen Einbußen von weiteren acht Milliarden Dollar.

Zudem wächst die Konkurrenz aus China. Huawei bereitet laut Berichten einen Hochleistungs-KI-Chip vor, der mit Nvidias H100 der vorherigen Generation konkurrieren soll. Den Tiefpunkt erreichte die Aktie Anfang April mit einem Kurs von knapp über 94 Dollar – dem niedrigsten Schlusskurs seit über einem Jahr.

Bedeutung für den deutschen Markt

Auch für deutsche Anleger und Unternehmen bleibt Nvidia ein Schlüsselfaktor. Die Abhängigkeit hiesiger Industriekonzerne von leistungsfähigen KI-Chips für Automatisierung, Robotik und Softwarelösungen wächst stetig. Der anhaltende Erfolg oder ein mögliches Scheitern von Nvidia beeinflusst direkt die weltweiten Lieferketten – und somit auch Produktionsstandorte in Deutschland. Besonders deutsche Tech-Investoren dürften den Kurssprung aufmerksam verfolgen.

Technologiebörsen auf Rekordjagd

Neue Großaufträge aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten hatten den Kurs jüngst beflügelt. Nvidia liefert Hunderttausende Hochleistungs-Chips für KI-Anwendungen an die Golfstaaten. Parallel melden sich auch andere Tech-Indizes mit Rekorden zurück: Der Nasdaq 100 markierte am Dienstag ein neues Hoch, der breiter gefasste Nasdaq Composite erreichte den höchsten Stand seit Februar. Die Analysten der Bank of America bestätigten zudem Rekordzuflüsse in den Technologiesektor – der höchste Wert seit Juni 2024.