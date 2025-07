Panorama

Bundesbank: Zunahme von Falschgeld festgestellt – worauf Sie achten sollten

Gefälschte Banknoten tauchen in Deutschland immer häufiger auf – vor allem in alltäglichen Situationen. Die aktuelle Entwicklung zeigt: Falschgeld ist ein unterschätztes Risiko. Doch wie erkennt man Blüten zuverlässig, und was tun im Ernstfall? Die Bundesbank liefert aktuelle Erkenntnisse – und Warnungen.