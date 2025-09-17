Finanzen

Berliner Testament: Ungünstige Nebenwirkungen bei größeren Vermögen – und was sonst zu beachten ist

Das Berliner Testament ist in Deutschland sehr beliebt, denn es sichert den überlebenden Ehepartner ab. Allerdings hat es auch eine Reihe von ungünstigen Nebenwirkungen, die bei größeren Vermögen eine Menge Geld kosten können.