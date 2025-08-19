Politik

Legaler Deal oder versteckte Steuer? Trump schöpft bei Chipriesen ab

Donald Trump erlaubt Nvidia und AMD wieder Chipverkäufe nach China – doch 15 Prozent ihrer Einnahmen müssen direkt an den US-Staat fließen. Experten sprechen von versteckter Exportsteuer, Abgeordnete zweifeln an der Rechtmäßigkeit. Trumps „Kompromisskunst“ könnte einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen.