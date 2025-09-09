Finanzen

Der Bundesrechnungshof stellt die Wirksamkeit des geplanten Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für zusätzliche Infrastrukturinvestitionen der Länder infrage. In einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags heißt es, es bestehe die Gefahr, dass die erhofften Mehrausgaben ausbleiben. Zudem verzichte der Bund auf entscheidende Steuerungsinstrumente für den Erfolg des Gesetzes. Zuerst hatte der Spiegel über die Einschätzung berichtet.
Der Bundesrechnungshof kritisiert mangelnde Kontrollmechanismen beim 100-Milliarden-Sondervermögen für Länder (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Werden die Milliardenhilfen für Länder wirkungslos verpuffen?
  • Warum fehlen wichtige Kontrollmechanismen im 100-Milliarden-Sondervermögen?
  • Wie gefährdet ist die Wirksamkeit der geplanten Infrastrukturinvestitionen?

Rechnungshof warnt: Milliardenhilfen für Länder könnten ins Leere laufe
