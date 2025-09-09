Politik

Waffen statt Zukunft: UN warnt vor globalem Rüstungsboom

Die weltweiten Militärausgaben erreichen neue Rekordhöhen – und das auf Kosten von Frieden, Bildung und Klimaschutz. Ein aktueller UN-Bericht zeigt, wie das Wettrüsten Ressourcen bindet, die dringend für eine stabile und gerechte Zukunft gebraucht würden. UN-Generalsekretär António Guterres warnt: Mehr Waffen schaffen keinen Frieden, sondern gefährden die Grundlagen des Zusammenlebens weltweit.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.09.2025 18:15
Lesezeit: 1 min
Umverteilung könnte Hunger beenden und mehr Arbeitsplätze schaffen als Waffenproduktion (Foto: dpa). Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Wie könnten die 2,7 Billionen Dollar Militärausgaben sinnvoller investiert werden?
  • Was würde eine Milliarde in Bildung statt Militär bewirken?
  • Welche Warnung richtet UN-Generalsekretär an die Weltgemeinschaft?

