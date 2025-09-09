Politik

Waffen statt Zukunft: UN warnt vor globalem Rüstungsboom

Die weltweiten Militärausgaben erreichen neue Rekordhöhen – und das auf Kosten von Frieden, Bildung und Klimaschutz. Ein aktueller UN-Bericht zeigt, wie das Wettrüsten Ressourcen bindet, die dringend für eine stabile und gerechte Zukunft gebraucht würden. UN-Generalsekretär António Guterres warnt: Mehr Waffen schaffen keinen Frieden, sondern gefährden die Grundlagen des Zusammenlebens weltweit.