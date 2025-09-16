Technologie

Innovation gegen Ärztemangel- Frankreich setzt auf Hightech-Kabinen

In Frankreich breiten sich in ländlichen Regionen zunehmend Kabinen mit Medizingeräten und Videoberatung durch Ärztinnen und Ärzte aus. Sie sollen eine Alternative zu klassischen Arztpraxen bieten. Nutzerinnen und Nutzer können darin nicht nur per Video mit medizinischem Fachpersonal sprechen, sondern auch Untersuchungen mithilfe bereitgestellter Geräte während des Gesprächs durchführen lassen.