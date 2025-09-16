Politik

Nord-Stream-Anschläge: Italien erlaubt Auslieferung von Ukrainer nach Deutschland

Drei Jahre nach den Explosionen an den Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee rückt ein Gerichtsverfahren in Deutschland näher. Ein 49-jähriger Ukrainer, der als mutmaßlicher Mitorganisator gilt, darf an die deutschen Behörden überstellt werden. Das bestätigte sein Anwalt. Ein konkreter Termin für die Auslieferung steht noch nicht fest. Die Entscheidung des Gerichts in Bologna könnte allerdings noch von Italiens höchstem Gericht überprüft werden.
Ein 49-jähriger Ukrainer, mutmaßlicher Mitorganisator der Nord-Stream-Sabotage, wird nach Deutschland ausgeliefert (Foto: dpa). Foto: -

Im Folgenden:

  • Wer ist der Ukrainer, der in Deutschland vor Gericht stehen soll?
  • Was sind die genauen Vorwürfe der Bundesanwaltschaft gegen ihn?
  • Welche Verbindungen könnte er zum ukrainischen Geheimdienst haben?

