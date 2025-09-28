Politik

100 Milliarden für die Infrastruktur: Warum das Sondervermögen kaum einen Unterschied für Kommunen macht

Ein Infrastruktur-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro soll Länder und Kommunen bei der Modernisierung von Schulen, Kitas, Krankenhäusern und der Digitalisierung unterstützen. Ziel ist es, den Investitionsstau zu lösen und die Wirtschaft anzukurbeln. Doch viele Kommunen sind finanziell so angeschlagen, dass neue Projekte kaum umsetzbar sind.
Autor
Stephanie Schoen
28.09.2025 05:51
Lesezeit: 4 min
Arbeiten an der Autobahn A 143 bei Halle laufen seit Ende 2019 (Foto: dpa) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

Im Folgenden:

  • Warum das Infrastruktur-Sondervermögen verpuffen könnte
  • Welche Probleme die Kommunen haben
  • Wie das Dilemma gelöst werden könnte

X

