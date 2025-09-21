Panorama

Medikamenten-Engpässe: Droht erneut eine Versorgungs-Krise?

Medikamenten-Engpässe werfen erneut Fragen zur Versorgungssicherheit in Deutschland auf. Eltern sorgen sich um Arzneimittel für Kinder, Apotheken über Lieferprobleme bei Medikamenten. Behörden geben Entwarnung, doch Zweifel bleiben bestehen. Wie stabil ist die Lage wirklich – und welche Risiken drohen im Winter?