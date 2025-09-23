Politik

Armutsrisiko Pflegefall: Zuzahlungen für Pflege im Heim erneut gestiegen

Pflege kommt Millionen Betroffene und ihre Angehörigen in Deutschland immer teurer zu stehen: Die Kosten für die Pflegeversicherung steigen ins Unermessliche – vor allem für die Unterbringung im Pflegeheim. Seit Jahren gibt es eine chronische Unterfinanzierung, trotz Beitragsanhebungen. Pflegeversicherung in Schieflage: Die Baustellen im Überblick.
Autor
Mirell Bellmann
23.09.2025 05:51
Aktualisiert: 23.09.2025 11:18
Lesezeit: 5 min
Armutsrisiko Pflegefall: Zuzahlungen für Pflege im Heim erneut gestiegen
Die Pflege im Heim ist für Bewohner noch teurer geworden. Die Zahlungen aus eigener Tasche überschreiten im bundesweiten Schnitt die Marke von 3.000 Euro im Monat. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

  • Wie haben sich die Eigenkosten für Pflegeheim-Bewohner in Deutschland entwickelt?
  • Was sind die Hauptgründe für die chronische Unterfinanzierung der Pflegeversicherung?
  • Welche Lösungsansätze verfolgt die Bund-Länder-Arbeitsgruppe für die dringend benötigte Pflegereform?

