Nach Charlie Kirks Tod: Greift Vance nach Trump-Nachfolge im republikanischen Lager?

Nach dem Mord an Charlie Kirk steht Vizepräsident J.D. Vance plötzlich im Rampenlicht der Trump-Nachfolge. Mit harter Rhetorik und dem Schulterschluss mit Kirks Bewegung will er das republikanische Erbe sichern – und könnte die USA noch stärker polarisieren. Was bedeutet das für die Zukunft Amerikas und für Deutschland?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.09.2025 11:00
Lesezeit: 3 min
Nach Charlie Kirks Tod: Greift Vance nach Trump-Nachfolge im republikanischen Lager?
Vizepräsident J.D. Vance auf der Bühne beim Gedenkgottesdienst von Charlie Kirk im State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (Foto: dpa) Foto: John Locher

Im Folgenden:

  • Wie positioniert sich J.D. Vance nach Charlie Kirks Tod als Trump-Nachfolger?
  • Welche Strategie verfolgt der Vizepräsident mit seiner aggressiven Rhetorik?
  • Was bedeutet Vance' möglicher Aufstieg für die Zukunft der USA und Deutschlands?

