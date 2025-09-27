Politik

Nach Charlie Kirks Tod: Greift Vance nach Trump-Nachfolge im republikanischen Lager?

Nach dem Mord an Charlie Kirk steht Vizepräsident J.D. Vance plötzlich im Rampenlicht der Trump-Nachfolge. Mit harter Rhetorik und dem Schulterschluss mit Kirks Bewegung will er das republikanische Erbe sichern – und könnte die USA noch stärker polarisieren. Was bedeutet das für die Zukunft Amerikas und für Deutschland?