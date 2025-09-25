Wirtschaft

Made in Germany: Wo deutsche Produkte punkten und wo nicht

Das Label "Made in Germany" gilt weltweit als Gütesiegel, doch der Glanz bekommt Risse. Zwar verbinden Verbraucher deutsche Produkte mit Qualität, gleichzeitig laufen andere Nationen Deutschland bei Zukunftstechnologien wie KI oder Elektromobilität den Rang ab. Die Bundesbank warnt: Trotz starkem Image verlieren Exporteure an Wettbewerbsfähigkeit, während Zölle und neue Konkurrenten zusätzlichen Druck erzeugen.