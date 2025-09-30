Unternehmen

Northvolt als Mahnung: Kann Estlands neue Magnetfabrik das Debakel vermeiden?

Mitten an der Grenze zu Russland eröffnet in Narva eine Fabrik für Neodym-Magnete – das Herzstück von Elektromotoren. Das kanadisch-estnische Projekt soll 15 Prozent des europäischen Bedarfs decken und Europas Abhängigkeit von China verringern. Doch Kritiker warnen: Droht ein zweites Northvolt-Debakel?