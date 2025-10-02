Panorama

Yom Kippur: Zwei Todesopfer bei Angriff vor Synagoge in Manchester

Am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, ereignet sich in Manchester ein brutaler Angriff: Ein Auto fährt gezielt in eine Menschengruppe vor einer Synagoge, anschließend sticht der Täter mit einem Messer zu. Mindestens vier Personen werden verletzt. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort, die Hintergründe des Vorfalls werden untersucht.