Yom Kippur: Zwei Todesopfer bei Angriff vor Synagoge in Manchester

Am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, ereignet sich in Manchester ein brutaler Angriff: Ein Auto fährt gezielt in eine Menschengruppe vor einer Synagoge, anschließend sticht der Täter mit einem Messer zu. Mindestens vier Personen werden verletzt. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort, die Hintergründe des Vorfalls werden untersucht.
02.10.2025 14:42
Bewaffnete Polizeibeamte am Rande eines Vorfalls in der Synagoge der Heaton Park Hebrew Congregation (Foto: dpa). Foto: Peter Byrne

Im Folgenden:

  • Wie konnte es zu einem brutalen Angriff vor einer Synagoge kommen?
  • Warum lenkte ein Täter sein Auto gezielt in eine Menschengruppe?
  • Welche politischen Reaktionen und Sicherheitsmaßnahmen folgten?

02.10.2025

Am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, ereignet sich in Manchester ein brutaler Angriff: Ein Auto fährt gezielt in eine...

