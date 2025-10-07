Politik

Trump zieht in den Städtekrieg - Militär gegen die eigenen Bürger?

Mit drastischen Worten attackiert US-Präsident Donald Trump demokratisch regierte Städte – und droht, dort Soldaten einzusetzen. Begriffe wie „Rattenloch“ und „brennender Höllenschlund“ zeigen, wie konfrontativ er vorgeht. Beobachter fragen sich nun, ob Trump damit versucht, den Einsatz von Militär im eigenen Land schrittweise zu normalisieren.