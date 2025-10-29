Panorama

Aktivrente: Warum viele Ältere weiterarbeiten wollen

Immer mehr ältere Menschen wollen auch im Ruhestand nicht auf Arbeit verzichten. Viele Rentner bleiben beruflich aktiv – aus Freude, Routine oder finanzieller Notwendigkeit. Die Bundesregierung plant nun mit der "Aktivrente" zusätzliche Anreize, doch die Realität zeigt: Für viele ist der Schritt in den dauerhaften Ruhestand längst keine Selbstverständlichkeit mehr.