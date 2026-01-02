Wirtschaft

Stillstand im Sicherheitsrat: Wadephul fordert grundlegenden Umbau

Der UN-Sicherheitsrat gilt als Schaltzentrale der Weltpolitik – doch immer häufiger bleibt er handlungsunfähig. Machtkämpfe zwischen Washington, Moskau und Peking blockieren Entscheidungen. Kurz vor Deutschlands erneuter Kandidatur für einen nichtständigen Sitz verlangt Johann Wadephul weitreichende Reformen.
Stillstand im Sicherheitsrat: Wadephul fordert grundlegenden Umbau
Johann Wadephul (CDU,r), Bundesaußenminister, nimmt an der Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu den russischen Luftraum-Verletzungen in Estland vor der Generaldebatte der UN-Vollversammlung teil (Foto: dpa). Foto: Kay Nietfeld

  • Warum der UN-Sicherheitsrat laut Wadephul grundlegend umgebaut werden muss.
  • Weshalb Deutschland 2026 für einen nichtständigen Sicherheitsratssitz kandidiert.
  • Wie die Bundesregierung den globalen Süden im Sicherheitsrat stärken will.

