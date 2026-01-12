Wirtschaft

Digitale Abhängigkeit: Europa im Schatten US-amerikanischer Tech-Konzerne

Europa ist bei Cloud-Diensten, Bürosoftware und sozialen Netzwerken stark von US-Firmen wie Microsoft, Google, Amazon, Apple und Meta abhängig. Experten warnen, dass politische Entscheidungen in Washington die digitale Infrastruktur und wirtschaftliche Abläufe in Europa kurzfristig massiv beeinträchtigen könnten. Während Politiker über digitale Souveränität sprechen, zeigen konkrete Szenarien, wie schnell europäische Unternehmen und Verwaltungen von US-Exportkontrollen, Präsidialerlassen oder Compliance-Regeln betroffen sein könnten – und wie weit die Unabhängigkeit von amerikanischer Technologie noch entfernt ist.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.01.2026 08:43
Lesezeit: 3 min
Experten warnen: US-Konzerne wie Microsoft und Google könnten Europas digitale Infrastruktur lahmlegen. Wie real ist die Gefahr und was unternimmt Europa für digitale Souveränität? (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  •  Warum Europa bei Cloud-Diensten und Bürosoftware stark von US-Technologiekonzernen abhängig ist.
  • Wie ein Präsidialerlass aus Washington Deutschlands digitale Infrastruktur kurzfristig lahmlegen könnte.
  • Welche Schritte europäische Länder für mehr digitale Souveränität unternehmen müssen.

