US-Börsen: Wall Street beendet die Woche auf Rekordständen

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Der S&P 500 legte um 0,65 Prozent zu und erreichte einen neuen Rekordstand von 6966,28 Punkten. Der Dow Jones Industrial Average stieg um etwa 0,48 Prozent und schloss ebenfalls auf einem Rekordniveau von 49.504,07 Punkten. Der Nasdaq Composite kletterte um 0,81 Prozent, was bedeutete, dass alle drei Hauptindizes die Woche im Plus beendeten.

Die Ölpreise zogen an nach einem Treffen im Weißen Haus zwischen US-Präsident Donald Trump und Führungskräften der Ölindustrie. Trump erklärte, dass US-Unternehmen mindestens 100 Milliarden Dollar investieren würden, um die Kapazität und Infrastruktur der venezolanischen Ölindustrie wiederherzustellen. Er merkte zudem an, dass China und Russland willkommen seien, dieses Öl zu kaufen. Die Futures für Brent-Rohöl verteuerten sich um 1,5 Prozent und die US-Futures für West Texas Intermediate (WTI) um 1,8 Prozent.

An dem Treffen nahmen unter anderem die Chefs von Exxon Mobil (+1,38 Prozent), Chevron (+1,8 Prozent), ConocoPhillips (–1,23 Prozent) und Valero Energy (–3,16 Prozent) sowie Vertreter mehrerer anderer führender US-Ölunternehmen teil. Laut Trump könnten die Investitionen der US-Industrie die venezolanischen Ölexporte auf ein Niveau heben, das das Land noch nie zuvor gesehen hat.

Die Aktien von Chipherstellern stiegen nach mehreren Ankündigungen aus dem Technologiesektor auf der CES-Messe in Las Vegas sowie nachdem Trump auf der Social-Media-Plattform Truth Social erneut sein Engagement betont hatte, die Spitzen-Chipproduktion zurück in die USA zu holen. Die Broadcom-Aktie stieg um 3,76 Prozent und die Micron-Aktie verteuerte sich um 5,53 Prozent. Intel legte sogar um 10,8 Prozent zu, nach einem Treffen am Donnerstag zwischen dem US-Präsidenten und dem CEO des Unternehmens, Lip-Bu Tan.

Aktien aus dem Kernkraftsektor bewegten sich nach oben, nachdem Meta die Entscheidung bekannt gab, Strom von Oklo und Vistra für seine KI-Rechenzentren zu beziehen. Die Oklo-Aktie stieg um 7,9 Prozent und die Vistra-Aktie um 10,47 Prozent. Der positive Effekt übertrug sich auch auf Wettbewerber, darunter NuScale Power (+4,27 Prozent), sowie auf Uranproduzenten wie Centrus Energy (+6,97 Prozent) und Cameco (+1,7 Prozent).

Der am Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht zeigte, dass in den USA im Dezember 50.000 Stellen geschaffen wurden. Das Ergebnis lag unter der Erwartung der Analysten von etwa 70.000 neuen Stellen und festigte die Überzeugung der Händler, dass die Federal Reserve die Leitzinsen bei der in weniger als drei Wochen stattfindenden Sitzung unverändert lassen wird.

Gleichzeitig beobachtete die Wall Street aufmerksam eine mögliche Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA zu den von Trump verhängten Zöllen, die sich als entscheidend für die Handelspolitik des Landes erweisen könnte, falls die Zölle für illegal erklärt werden. Am Freitag wurde jedoch keine Entscheidung getroffen, und das Gericht teilte mit, dass der nächste Tag für die Veröffentlichung von Stellungnahmen Mittwoch, der 14. Januar, ist.

Pharmaunternehmen legt fast 30 Prozent zu

Die Aktie von CG Oncology stieg um 29,26 Prozent, nachdem das Pharmaunternehmen beschlossen hatte, den Zeitplan für die Veröffentlichung der ersten Ergebnisse der klinischen Phase-3-Studie PIVOT-006 zu straffen. Nach den neuen Plänen wird ein Überblick bereits in der ersten Jahreshälfte 2026 erwartet.

Die Aktie des Anbieters digitaler Infrastruktur Applied Digital sprang um 17,97 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen starke Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet hatte, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen. Der Umsatz des Unternehmens verdoppelte sich fast und erreichte 126,6 Millionen Dollar. Zudem lag der bereinigte Nettogewinn von Applied Digital nahe null, was sich als deutlich besser erwies als der von Analysten prognostizierte Verlust.

Die Aktie von Opendoor Technologies, einem Unternehmen für den An- und Verkauf von Immobilien, stieg um 13,37 Prozent, nachdem Trump Pläne vorgestellt hatte, staatliche Hypothekenanstalten zur Beeinflussung der Hypothekenzinsen einzusetzen. Das Staatsoberhaupt ordnete an, dass Freddie Mac und Fannie Mae hypothekarisch besicherte Wertpapiere im Wert von insgesamt 200 Milliarden Dollar kaufen sollen.

Ebenfalls deutlich stiegen die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens NovaBay Pharmaceuticals (+102,54 Prozent) und des Kreditgebers UWM Holdings (+13,8 Prozent).

Analyse setzt den größten Verlierer des Tages unter Druck

Die Aktie von Oddity Tech fiel um 8,02 Prozent, nachdem eine Analyse von Simply Wall Street die Aktie des Verbrauchertechnologieunternehmens auf der Grundlage des Kurs-Gewinn-Verhältnisses als überbewertet bezeichnete. Nach Einschätzung von Simply Wall Street liegt das tatsächliche Kurs-Gewinn-Verhältnis von Oddity Tech mit 20,08 leicht über dem geschätzten fairen Niveau von 18,75.

Die Aktie von Madrigal Pharmaceuticals gab um 7,58 Prozent nach, obwohl das Biotechnologieunternehmen eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung mit Pfizer für den Medikamentenkandidaten Ervogastat bekannt gab. Laut Unternehmensangaben stärkt die Vereinbarung Madrigals Position bei der Entwicklung von MASH-Therapien der nächsten Generation und kombinierten Behandlungsschemata.

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Merit Medical Systems fiel um 7,3 Prozent, nachdem das Unternehmen die Entscheidung des Vorstands bekannt gab, F. Ann Millner zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu ernennen, die zuvor als führende unabhängige Direktorin bei Merit tätig war.

Deutliche Kursverluste verzeichneten auch das Bergbauunternehmen Almonty Industries (–7,3 Prozent) und das Biotechnologieunternehmen Wave Life Sciences (–6,68 Prozent).