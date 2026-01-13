Politik

Venezuela-Einsatz der USA: Warnsignal für die Weltordnung

Washingtons Vorgehen in Venezuela wird von Experten als Signal verstanden, dass Machtpolitik in Einflusszonen wieder offen durchgesetzt wird. Wird damit ein Präzedenzfall geschaffen, der Konflikte von Taiwan bis Zentralasien wahrscheinlicher macht?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.01.2026 11:00
Lesezeit: 4 min
Venezuela-Einsatz der USA: Warnsignal für die Weltordnung
Anhänger des ehemaligen venezolanischen Präsidenten Maduro (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum US-Vorgehen in Venezuela Risiken für die weltpolitische Machtbalance schafft.
  • Weshalb Experten die Venezuela-Operation als beunruhigenden Präzedenzfall für geopolitische Konflikte sehen.
  • Welche Rückschlüsse autoritäre Mächte wie China und Russland aus Washingtons Machtdemonstration ziehen.



