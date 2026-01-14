Politik

US-Geldpolitik unter Druck: Strafrechtliche Vorladungen gegen Jerome Powell

Der Konflikt zwischen politischer Macht und institutioneller Unabhängigkeit in den USA erreicht eine neue Eskalationsstufe. Steht damit nicht nur die Autonomie der amerikanischen Geldpolitik, sondern die Stabilität des gesamten westlichen Finanzsystems auf dem Spiel?