Politik

US-Geldpolitik unter Druck: Strafrechtliche Vorladungen gegen Jerome Powell

Der Konflikt zwischen politischer Macht und institutioneller Unabhängigkeit in den USA erreicht eine neue Eskalationsstufe. Steht damit nicht nur die Autonomie der amerikanischen Geldpolitik, sondern die Stabilität des gesamten westlichen Finanzsystems auf dem Spiel?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.01.2026 16:08
Lesezeit: 2 min
US-Geldpolitik unter Druck: Strafrechtliche Vorladungen gegen Jerome Powell
Der wachsende Druck von Präsident Trump auf Fed-Chef Jerome Powell rückt die Unabhängigkeit der US-Geldpolitik in den Mittelpunkt (Foto: dpa) Foto: Ting Shen

Im Folgenden:

  • Warum US-Notenbank-Chef Powell mit strafrechtlichen Vorladungen einer Bundesjury konfrontiert wird.
  • Wie der eskalierende Konflikt zwischen Trump-Regierung und Federal Reserve die Märkte beeinflusst.
  • Welche Bedrohung für die Unabhängigkeit der amerikanischen Geldpolitik sich abzeichnet.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Geldpolitik unter Druck: Strafrechtliche Vorladungen gegen Jerome Powell
DWN
Politik
Politik US-Geldpolitik unter Druck: Strafrechtliche Vorladungen gegen Jerome Powell
14.01.2026

Der Konflikt zwischen politischer Macht und institutioneller Unabhängigkeit in den USA erreicht eine neue Eskalationsstufe. Steht damit...

WEF-Jahrestreffen in Davos: Furcht vor geoökonomischer Konfrontation
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft WEF-Jahrestreffen in Davos: Furcht vor geoökonomischer Konfrontation
14.01.2026

Welche Folgen hat es, wenn Staaten gezielt mit wirtschaftlichen Mitteln Macht ausüben? Im Bericht über globale Risiken der Stiftung World...

Bekämpfung der Inflation: Österreich senkt Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel
DWN
Politik
Politik Bekämpfung der Inflation: Österreich senkt Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel
14.01.2026

Die Inflation in Österreich ist im Vergleich zum EU-Durchschnitt hoch. Die Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos einigt sich auf eine...

Ukraine verlängert Kriegsrecht: Neuer EU-Kredit soll vor allem Militär stärken
DWN
Politik
Politik Ukraine verlängert Kriegsrecht: Neuer EU-Kredit soll vor allem Militär stärken
14.01.2026

Das neue riesige EU-Darlehen in Höhe von 90 Milliarden Euro soll nach dem Willen der Europäischen Kommission zu einem großen Teil den...

Pflegeimmobilie als Geldanlage: Finanzbranche entdeckt das Pflegeheim
DWN
Immobilien
Immobilien Pflegeimmobilie als Geldanlage: Finanzbranche entdeckt das Pflegeheim
14.01.2026

Die deutsche Bevölkerung altert, und damit steigt der Bedarf an Betreuung. Banken und private Kapitalgeber suchen nach...

Handschriftliches Testament: Wenn eine einfache Quittung über Millionen entscheidet
DWN
Finanzen
Finanzen Handschriftliches Testament: Wenn eine einfache Quittung über Millionen entscheidet
14.01.2026

Handschriftliches Testament: Wie sicher ist Ihr letzter Wille? Ein aktueller Prozess um eine Darlehensquittung hat die Tücken des...

Robotikmarkt: Bosch kooperiert mit Roboterhersteller Neura Robotics
DWN
Unternehmen
Unternehmen Robotikmarkt: Bosch kooperiert mit Roboterhersteller Neura Robotics
14.01.2026

Zwei schwäbische Unternehmen kooperieren. Bosch sieht Potenzial bei humanoiden Robotern, dem Kerngeschäft von Neura Robotics. Was...

Steigende Arbeitslosigkeit: Kommt bald die eigene Kündigung?
DWN
Unternehmen
Unternehmen Steigende Arbeitslosigkeit: Kommt bald die eigene Kündigung?
14.01.2026

Angst vorm Jobverlust durch KI und Wirtschaftskrise: Immer mehr Deutsche sind vom Stellenabbau persönlich betroffen. Wer wird als...