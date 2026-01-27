Technologie

Solarausbau stockt: Weniger neue Photovoltaik auf deutschen Dächern – Ausbauziele in weiter Ferne

Der Solarausbau in Deutschland verliert spürbar an Tempo. Neue Zahlen zeigen deutliche Rückgänge bei Installationen auf Hausdächern und bei der Leistung. Gleichzeitig drohen politische Einschnitte. Steht die Energiewende vor einem strukturellen Problem?