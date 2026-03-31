Politik

Zukunft Deutschland: Jugendliche immer pessimistischer - Zuversicht sinkt drastisch

Junge Menschen blicken zunehmend skeptisch auf ihre Heimat. Das zeigt eine aktuelle Sinus-Jugendstudie im Auftrag der Barmer Krankenkasse. Zugleich können sich immer mehr von ihnen vorstellen, das Land zu verlassen. Welche Themen und Entwicklungen den Jugendlichen Sorgen bereiten.
Autor
Mirell Bellmann
31.03.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
Zukunft Deutschland: Jugendliche immer pessimistischer - Zuversicht sinkt drastisch
„Jugend in Deutschland 2026“-Studie: Ein Fünftel der jungen Generation gibt an, konkrete Pläne zu haben, aus Deutschland wegzuziehen, um im Ausland bessere Lebensbedingungen zu finden. (Foto: dpa) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez

Im Folgenden:

  • Wie viele deutsche Jugendliche pessimistisch auf die Zukunft blicken.
  • Weshalb jeder fünfte junge Deutsche über Auswanderung nachdenkt. 
  • Welche Themen die Sorgen der 14- bis 17-Jährigen am stärksten prägen.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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