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Der größte Börsengang der Weltgeschichte könnte diese Woche stattfinden

Der SpaceX Börsengang könnte alle bisherigen Rekorde sprengen. Steht Elon Musk vor dem ersten Billionen-Vermögen der Geschichte?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.03.2026 07:30
Lesezeit: 3 min
Der größte Börsengang der Weltgeschichte könnte diese Woche stattfinden
Elon Musk bereitet sich auf die Börsennotierung von Space X mit einer erwarteten Bewertung von 1750 Milliarden US-Dollar vor. (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Warum der SpaceX-Börsengang den bisherigen Weltrekord von Saudi Aramco deutlich übertreffen könnte.
  • Wie die Fusion von SpaceX und xAI Elon Musks Vermögen in Richtung Billionengrenze treibt.
  • Weshalb der geplante IPO den technologischen Rückstand Europas in der Raumfahrt weiter vergrößern könnte.

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