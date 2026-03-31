Politik

Gesundheitsgipfel: Kommen jetzt die harten Einschnitte für Versicherte?

Die Gesundheitsbranche blickt auf den neuen „Werkzeugkasten“ der Expertenkommission: Um die Milliarden-Defizite aufzufangen, liegen nun konkrete Sparvorschläge auf dem Tisch. Während die Koalition über die Umsetzung berät, wächst die Sorge vor spürbaren Folgen für Patienten. Bleiben die Beiträge stabil oder drohen Leistungskürzungen? Die Debatte um die Zukunft der Versorgung ist eröffnet.