Politik

Gesundheitsgipfel: Kommen jetzt die harten Einschnitte für Versicherte?

Die Gesundheitsbranche blickt auf den neuen „Werkzeugkasten“ der Expertenkommission: Um die Milliarden-Defizite aufzufangen, liegen nun konkrete Sparvorschläge auf dem Tisch. Während die Koalition über die Umsetzung berät, wächst die Sorge vor spürbaren Folgen für Patienten. Bleiben die Beiträge stabil oder drohen Leistungskürzungen? Die Debatte um die Zukunft der Versorgung ist eröffnet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.03.2026 06:00
Lesezeit: 3 min
Gesundheitsgipfel: Kommen jetzt die harten Einschnitte für Versicherte?
Eine Expertenkommission legt 66 Sparvorschläge vor, die bis zu 42 Milliarden Euro einsparen sollen. Was bedeutet das für Beiträge und Leistungen? (Foto: dpa). Foto: Britta Pedersen

Im Folgenden:

  • Warum eine Expertenkommission 66 Maßnahmen zur Rettung der gesetzlichen Krankenversicherung vorschlägt.
  • Welche konkreten Einschnitte bei Medikamentenzuzahlungen und Arztleistungen auf Versicherte zukommen könnten.
  • Weshalb eine Zuckersteuer auf Limonaden trotz Koalitionswiderstands im Reformpaket bleibt.

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