Politik

Reform-Echo: Zwischen „Streichungsorgie“ und historischer Chance

Während die Politik über den 483-seitigen Sparkatalog berät, wächst der Widerstand der Praktiker. Während Krankenkassen und Arbeitgeber in den 66 Vorschlägen die lang ersehnte Rettung vor dem Kollaps sehen, warnen Ärztevertreter und Patientenstützer vor massiven Einschnitten in der Versorgung. Die Debatte offenbart eine tiefe Kluft zwischen finanzieller Notwendigkeit und der Versorgungsrealität.