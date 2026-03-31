Politik

Reform-Echo: Zwischen „Streichungsorgie“ und historischer Chance

Während die Politik über den 483-seitigen Sparkatalog berät, wächst der Widerstand der Praktiker. Während Krankenkassen und Arbeitgeber in den 66 Vorschlägen die lang ersehnte Rettung vor dem Kollaps sehen, warnen Ärztevertreter und Patientenstützer vor massiven Einschnitten in der Versorgung. Die Debatte offenbart eine tiefe Kluft zwischen finanzieller Notwendigkeit und der Versorgungsrealität.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.03.2026 10:25
Lesezeit: 1 min
Reform-Echo: Zwischen „Streichungsorgie“ und historischer Chance
Millionen Facharzttermine in Gefahr, höhere Zuzahlungen, Ende der Familienmitversicherung: Was die 66 Sparvorschläge für Patienten bedeuten (Foto: dpa). Foto: Britta Pedersen

Im Folgenden:

  • Warum Millionen Facharzttermine wegfallen könnten.
  • Weshalb Krankenkassen auf sinkende Beiträge hoffen.
  • Warum Verbraucherschützer aber soziale Härten fürchten.
  • Welche jahrzehntealte Regelung in der gesetzlichen Krankenversicherung nun ernsthaft zur Disposition steht.

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