Politik

Kostendruck im Gesundheitswesen: Expertenrat beziffert Milliarden-Einsparungen

Das deutsche Gesundheitssystem steht vor einer finanziellen Zerreißprobe, da die rasant steigenden Leistungsausgaben die Lohnnebenkosten immer weiter nach oben treiben. Eine aktuelle Expertenkommission hat nun detaillierte Empfehlungen vorgelegt, wie durch strukturelle Effizienzsteigerungen Milliardenbeträge eingespart werden könnten. Für den Mittelstand und die Industrie ist diese Debatte von zentraler Bedeutung, da stabile Zusatzbeiträge ein entscheidender Faktor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland bleiben.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.03.2026 15:00
Lesezeit: 1 min
Kostendruck im Gesundheitswesen: Expertenrat beziffert Milliarden-Einsparungen
Eine Expertenkommission legt 66 Empfehlungen vor, um die gesetzliche Krankenversicherung zu entlasten. Welche Maßnahmen die Finanzlücke schließen sollen (Foto: dpa). Foto: ---

Im Folgenden:

  • Warum eine Expertenkommission Einsparungen von bis zu 42 Milliarden Euro im Gesundheitswesen vorschlägt.
  • Welche strukturellen Reformen die GKV-Finanzlücke von 15 Milliarden Euro schließen sollen.
  • Wie Patienten, Leistungserbringer und der Bund an der Finanzierung des Gesundheitssystems beteiligt werden könnten.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Industrielle Revolution am Bau: Leipzig erhält weltweit erstes Carbonbetonwerk
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Industrielle Revolution am Bau: Leipzig erhält weltweit erstes Carbonbetonwerk
30.03.2026

Sachsen setzt ein deutliches Zeichen in der modernen Industriepolitik und positioniert sich als Pionier für ressourceneffiziente...

Kostendruck im Gesundheitswesen: Expertenrat beziffert Milliarden-Einsparungen
DWN
Politik
Politik Kostendruck im Gesundheitswesen: Expertenrat beziffert Milliarden-Einsparungen
30.03.2026

Das deutsche Gesundheitssystem steht vor einer finanziellen Zerreißprobe, da die rasant steigenden Leistungsausgaben die Lohnnebenkosten...

Blockade im Mittelmeer: Italien setzt deutsches Rettungsschiff erneut fest
DWN
Politik
Politik Blockade im Mittelmeer: Italien setzt deutsches Rettungsschiff erneut fest
30.03.2026

Nach einem Einsatz im Mittelmeer wird erneut ein Schiff einer Hilfsorganisation in Italien festgesetzt. Sea-Watch kritisiert das Vorgehen...

Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs: Inflationsrate springt auf Zweijahreshoch
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs: Inflationsrate springt auf Zweijahreshoch
30.03.2026

Die Eskalation im Nahen Osten trifft die deutsche Wirtschaft mit zeitlicher Verzögerung, aber massiver Wucht. Der drastische Anstieg der...

Kampf gegen digitale Gewalt: Fernandes fordert Gesetzesreformen
DWN
Panorama
Panorama Kampf gegen digitale Gewalt: Fernandes fordert Gesetzesreformen
30.03.2026

Moderatorin Collien Fernandes macht auf eine gefährliche Lücke im deutschen Recht aufmerksam: Der Missbrauch intimer Aufnahmen auf...

Preissturz an Polens Tankstellen: Warschau beschließt drastische Steuerkürzungen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Preissturz an Polens Tankstellen: Warschau beschließt drastische Steuerkürzungen
30.03.2026

Angesichts explodierender Energiekosten durch den Nahost-Konflikt zieht die polnische Regierung die Notbremse. Durch eine massive Senkung...

Eskalation im Iran-Krieg: Trump erwägt Einsatz von Bodentruppen für Uran-Bergung
DWN
Politik
Politik Eskalation im Iran-Krieg: Trump erwägt Einsatz von Bodentruppen für Uran-Bergung
30.03.2026

Der Konflikt im Iran tritt in eine gefährliche neue Phase ein. Während massive Luftschläge die Hauptstadt Teheran erschüttern,...

Geldanlage beginnt beim Fiskus: Steuerstrategien für die nächste Dekade
DWN
Finanzen
Finanzen Geldanlage beginnt beim Fiskus: Steuerstrategien für die nächste Dekade
30.03.2026

Geldanlage beginnt nicht bei der Renditeplanung, sondern beim Fiskus. Dieser Ratgeber zeigt, warum Abgeltungssteuer, Wegzugsbesteuerung,...