Politik

Kostendruck im Gesundheitswesen: Expertenrat beziffert Milliarden-Einsparungen

Das deutsche Gesundheitssystem steht vor einer finanziellen Zerreißprobe, da die rasant steigenden Leistungsausgaben die Lohnnebenkosten immer weiter nach oben treiben. Eine aktuelle Expertenkommission hat nun detaillierte Empfehlungen vorgelegt, wie durch strukturelle Effizienzsteigerungen Milliardenbeträge eingespart werden könnten. Für den Mittelstand und die Industrie ist diese Debatte von zentraler Bedeutung, da stabile Zusatzbeiträge ein entscheidender Faktor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland bleiben.