Unternehmen

Biotech-Strategie: Warum Gubra bewusst auf spätere Deals setzt

Ein Biotech-Unternehmen stellt seine Strategie radikal um und geht bewusst höhere Risiken ein. Gubra will Wirkstoffe länger selbst entwickeln, um deutlich höhere Milliarden-Deals zu erzielen. Damit verschiebt sich die Logik der Branche. Entscheidend wird, ob Mut und Kapital am Ende tatsächlich mehr Wert schaffen