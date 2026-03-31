Finanzen

Neustart für die Altersvorsorge: Börsenchef drängt auf radikale Aktien-Reform

Die Sorge um die Sicherheit der gesetzlichen Rente bleibt eines der beherrschenden Themen im Land. Während Bundeskanzler Friedrich Merz bereits erste Weichen für einen grundlegenden Umbau des Rentensystems gestellt hat, fordert Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner nun deutlich mutigere Schritte. Sein Plädoyer: Eine stärkere Orientierung am Kapitalmarkt – von der „Frühstart-Rente“ ab der Geburt bis hin zu einer verpflichtenden betrieblichen Vorsorge – soll das System wetterfest für die Zukunft machen.