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Zwischen Regenfrust und Qualitätsrausch: Die deutsche Weinbilanz 2025

Das Wetterjahr 2025 verlangte den deutschen Winzern einiges an Nervenstärke ab. Besonders die heftigen Niederschläge im September setzten den Trauben kurz vor der Ernte zu und zwangen viele Betriebe zu einer beschleunigten Lese, um der einsetzenden Fäulnis zuvorzukommen. Trotz der herausfordernden Bedingungen und einer insgesamt kleineren Erntemenge gibt es für Weinliebhaber jedoch eine gute Nachricht: Die Qualität der Erzeugnisse hat im Vergleich zum Vorjahr spürbar angezogen.