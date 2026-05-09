Unternehmen

Wenn Führungskräfte scheitern: Warum Unternehmen Ideen oft nicht umsetzen

Viele Führungskräfte scheitern nicht an Strategie oder Marktbedingungen, sondern daran, wie sie ihre Ideen im Unternehmen vermitteln und Akzeptanz schaffen. Welche Rolle spielen Kommunikation, aktives Zuhören und ein gemeinsames Verständnis für den Führungserfolg?