Wirtschaft

Streit um die Arbeitszeit: Scharfe Kritik an Plänen für flexibleren Achtstundentag

Die Pläne des SPD-geführten Arbeitsministeriums zur Arbeitszeitflexibilisierung stoßen auf harten Widerstand. Wirtschaft und der Koalitionspartner Union lehnen den Entwurf ab. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger forderte den sofortigen Rückzug der Pläne, da diese den Anforderungen einer modernen, digitalen Arbeitswelt in keiner Weise gerecht würden und an der Realität vorbeigingen.