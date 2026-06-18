Wirtschaft

Streit um die Arbeitszeit: Scharfe Kritik an Plänen für flexibleren Achtstundentag

Die Pläne des SPD-geführten Arbeitsministeriums zur Arbeitszeitflexibilisierung stoßen auf harten Widerstand. Wirtschaft und der Koalitionspartner Union lehnen den Entwurf ab. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger forderte den sofortigen Rückzug der Pläne, da diese den Anforderungen einer modernen, digitalen Arbeitswelt in keiner Weise gerecht würden und an der Realität vorbeigingen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
18.06.2026 15:39
Lesezeit: 2 min
Streit um die Arbeitszeit: Scharfe Kritik an Plänen für flexibleren Achtstundentag
Ein Arbeiter transportiert eine Bahnhofsuhr auf einer Schubkarre: Berlins Pläne zur Arbeitszeit ernten bei Wirtschaft und Union harte Kritik. Welche Folgen die geplante Wochenarbeitszeit für Arbeitgeber bringt. Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Warum die Wirtschaft den Entwurf zum flexiblen Achtstundentag kategorisch ablehnt.
  • Wie die neue Wochenarbeitszeit an eine Tarifbindung gekoppelt werden soll.
  • Was die geplante elektronische Zeiterfassung für die Vertrauensarbeitszeit bedeutet.

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