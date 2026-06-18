Politik

Gentechnik ohne Label: EU macht den Weg für neue Züchtungen frei

Genverändertes Obst und Gemüse landet in der EU bald ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarktregal. Das Europäische Parlament hat den Weg freigemacht und die strengen Regeln für moderne Gentechnikverfahren gelockert. Die Neuregelung wurde bereits von den Mitgliedstaaten bestätigt. Ab Mitte 2028 müssen Verbraucher sich auf die neuen, unmarkierten Lebensmittel einstellen.