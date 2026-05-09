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Streit um Obi-Orange: Warum Farben über Marken-Erfolg entscheiden

Der Baumarkt Obi steht vor dem Bundesgerichtshof (BGH) im Streit um den rechtlichen Schutz seiner markanten Hausfarbe Orange. Der Fall macht deutlich, welche zentrale Rolle Farben für den Wiedererkennungswert von Unternehmen spielen – und wie schwierig es ist, sich einen exklusiven Schutz für einen bestimmten Farbton zu sichern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.05.2026 09:31
Lesezeit: 3 min
Streit um Obi-Orange: Warum Farben über Marken-Erfolg entscheiden
Obi kämpft vor dem BGH um seine Hausfarbe Orange. Warum Farben wie Telekom-Magenta oder Milka-Lila über Markenerfolg entscheiden und wie schwer Farbschutz wirklich ist (Foto: dpa). Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum Obi vor dem Bundesgerichtshof um den Schutz seiner Hausfarbe kämpft.
  • Weshalb es so schwierig ist, einen bestimmten Farbton als exklusive Marke zu sichern.
  • Welche Rolle Konsequenz und Ausdauer beim erfolgreichen Besetzen einer Markenfarbe spielen.

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