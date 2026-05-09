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Streit um Obi-Orange: Warum Farben über Marken-Erfolg entscheiden

Der Baumarkt Obi steht vor dem Bundesgerichtshof (BGH) im Streit um den rechtlichen Schutz seiner markanten Hausfarbe Orange. Der Fall macht deutlich, welche zentrale Rolle Farben für den Wiedererkennungswert von Unternehmen spielen – und wie schwierig es ist, sich einen exklusiven Schutz für einen bestimmten Farbton zu sichern.