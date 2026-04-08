Politik

Hoffnung im Iran-Krieg: USA und Iran einigen sich auf Waffenruhe

Kurz vor Ablauf eines Ultimatums einigen sich USA und Iran auf eine Waffenruhe. Die Lage im Iran-Krieg entspannt sich scheinbar, doch Unsicherheit bleibt. Welche Folgen hat die Entscheidung für Märkte, Politik und die Region – und droht ein neuer Konflikt?