Politik

Hoffnung im Iran-Krieg: USA und Iran einigen sich auf Waffenruhe

Kurz vor Ablauf eines Ultimatums einigen sich USA und Iran auf eine Waffenruhe. Die Lage im Iran-Krieg entspannt sich scheinbar, doch Unsicherheit bleibt. Welche Folgen hat die Entscheidung für Märkte, Politik und die Region – und droht ein neuer Konflikt?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.04.2026 08:51
Lesezeit: 4 min
Hoffnung im Iran-Krieg: USA und Iran einigen sich auf Waffenruhe
Ein Anhänger der iranischen Regierung jubelt über die zweiwöchige Waffenruhe mit den Vereinigten Staaten und Israel. (Foto: dpa) Foto: Francisco Seco

Im Folgenden:

  • Warum spielt die Straße von Hormus eine Schlüsselrolle?
  • Wie reagiert Trump auf die Entwicklung im Iran-Konflikt?
  • Welche Folgen hat die Waffenruhe für den Ölpreis?

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