Politik

Schwarz-Rot am Ende? Minderheitsregierung oder Neuwahlen - was wäre denkbar?

Die schwarz-rote Regierung gibt bisher kein gutes Bild ab: Anhaltende Konflikte, halbgare Reformen und ausbleibende Antworten auf zentrale Probleme des Landes. Die Folge: Immer schlechterer Umfrageergebnisse für CDU und SPD. Kommt es zu einem Koalitionsbruch? Welche Szenarien möglich wären.